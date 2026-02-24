Размер шрифта
«Бананоедам можно отдыхать»: в России опровергли рост цен из-за нового ГОСТа

Экономист Холод: банановый ГОСТ не повысит цены в магазинах
progressman/Shutterstock/FOTODOM

Утвержденный в России ГОСТ на импортные бананы не приведет к скачку цен и не сделает этот продукт дефицитным, убежден доктор экономических наук Леонид Холод. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил это тем, что этот ГОСТ носит не обязательный к исполнению, а рекомендационный характер, поэтому ни поставщики, ни продавцы не обязаны следовать ему.

По словам эксперта, сегодня в России большинство ГОСТов не считаются обязательными требованиями, так как участники рыночной экономики сами решают, что производить, поставлять, как вести торговлю. Они должны строго следовать только техрегламентам, которые регулируют составы продуктов, включая требования к отсутствию примесей, вредных веществ и так далее. Что касается ГОСТа на бананы, то в целом нор мы прописаны разумные, но их исполнение зависит от участников рынка.

В пример Холод привел запрет на ввоз желтых бананов, отметив, что это имеет смысл, так как до прилавка они будут доходить уже черными, поэтому логично, что допускается вводить только светло-зеленые плоды. Однако если на практике кто-то захочет ввести желтые, то он это сделает, подчеркнул экономист.

«[Ввоз зеленых бананов] позволяет надеяться, что они доживут до прилавка в нормальном виде и будут проданы. То есть это помощь, ориентировка для оптовиков и розничников», — отметил он.

Также ГОСТ перечисляет правила по аромату, цвету и длине, что нужно для определения типичного банана, считает эксперт. Он пояснил, что строго соблюдать их также не будут – например, если завезут бананы длиной 13 см вместо 14 см, то их не выбросят – они также дойдут до прилавков.

Холод добавил, что в России ежегодно потребляется 1,4 млн бананов, 95% из них приходится на эквадорские. На прилавки они попадают в таком виде, в каком позволяет логистика – в этом плане мало что можно изменить, пояснил специалист. По его мнению, на ценах ГОСТ отразится только если их по ошибке воспримут как обязательные к исполнению, но в масштабах рынка ничего не изменится.

«Бананоеды могут отдыхать. Бананы подорожают по всем возможным причинам, пусть это будет последняя», — заключил экономист.

Напомним, на прошлой неделе в России впервые утвердили ГОСТ на бананы, ввозимые в страну, который вступит в силу в марте. Согласно нормативу, ввозимые бананы должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок. В кисти предусмотрено не более одного вырезанного банана, но с остатком плодоножки зеленого цвета, а в целом в ней должно быть не менее трех фруктов, каждый длиной минимум 14 сантиметров.

Ранее экономист ответила на вопрос о возможном дефиците бананов.
 
