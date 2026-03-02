Психолог дала советы по выбору лучшего подарка на 8 Марта

Психолог Иванова: на 8 Марта можно подарить поход на мастер-класс или массаж

При выборе подарка на 8 Марта важно руководствоваться эмпатией и учитывать пожелания получательницы. Об этом РИАМО рассказала психолог Алена Иванова.

По словам эксперта, не следует дарить женщине вещи из категории «бытового обслуживания». В большинстве случаев посуда, кухонная техника или роботы-пылесосы буду не проявлением любви, а напоминанием о домашних обязанностях, который будет считываться как обесценивание. Исключением может стать лишь личная просьба получательницы.

Психолог отметила, что также важно отказаться от идеи подарить дежурный набор из супермаркета. Такие презенты указывают на то, что человек вспомнил о необходимости поздравить с 8 Марта перед самой встречей.

Специалист объяснила, что самым ценным ресурсом в этот праздник будут эмоции и приятное времяпрепровождения. Она посоветовала подарить сертификат на какой-либо мастер-класс, поход в спа или билет на концерт.

«Если хотите попасть в самое сердце, включите эмпатию и вспомните, на что она жаловалась последние полгода. Устала? Оплатите клининг или массаж. Давно не виделись? Организуйте уикенд без телефонов. Подарок должен транслировать не «с праздником весны», а «я слышу твои желания и ценю тебя как личность», — подчеркнула психолог.

До этого исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что хорошими подарками на 8 Марта российские женщины считают деньги (54%), цветы и конфеты (38%) и парфюм и косметику (30%). Самыми неуместными презентами стали сувениры и нижнее белье. При этом мужчины же чаще всего дарят женщинам цветы (64%) и теплые слова (38%).

Ранее в Госдуме потребовали от ФАС сдержать цены на цветы к 8 Марта.