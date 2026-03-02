Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Психолог дала советы по выбору лучшего подарка на 8 Марта

Психолог Иванова: на 8 Марта можно подарить поход на мастер-класс или массаж
shine.graphics/Shutterstock/FOTODOM

При выборе подарка на 8 Марта важно руководствоваться эмпатией и учитывать пожелания получательницы. Об этом РИАМО рассказала психолог Алена Иванова.

По словам эксперта, не следует дарить женщине вещи из категории «бытового обслуживания». В большинстве случаев посуда, кухонная техника или роботы-пылесосы буду не проявлением любви, а напоминанием о домашних обязанностях, который будет считываться как обесценивание. Исключением может стать лишь личная просьба получательницы.

Психолог отметила, что также важно отказаться от идеи подарить дежурный набор из супермаркета. Такие презенты указывают на то, что человек вспомнил о необходимости поздравить с 8 Марта перед самой встречей.

Специалист объяснила, что самым ценным ресурсом в этот праздник будут эмоции и приятное времяпрепровождения. Она посоветовала подарить сертификат на какой-либо мастер-класс, поход в спа или билет на концерт.

«Если хотите попасть в самое сердце, включите эмпатию и вспомните, на что она жаловалась последние полгода. Устала? Оплатите клининг или массаж. Давно не виделись? Организуйте уикенд без телефонов. Подарок должен транслировать не «с праздником весны», а «я слышу твои желания и ценю тебя как личность», — подчеркнула психолог.

До этого исследование ЮMoney, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что хорошими подарками на 8 Марта российские женщины считают деньги (54%), цветы и конфеты (38%) и парфюм и косметику (30%). Самыми неуместными презентами стали сувениры и нижнее белье. При этом мужчины же чаще всего дарят женщинам цветы (64%) и теплые слова (38%).

Ранее в Госдуме потребовали от ФАС сдержать цены на цветы к 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!