Россиян предупредили о наказании за самовольную установку тамбурной двери

Россиянам, которые установят двери в тамбуре (площадке перед квартирами) без одобрения всех жильцов и без согласования проекта на изменение общедомового пространства, может грозить штраф. Об этом «Москве 24» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он уточнил, что для начала важно изучить документы на жилое здание, которые можно получить через обращение в управляющую компанию. Если конструкция предусмотрена проектом, тогда установка разрешена.

«Если в проекте дверь отсутствует, придется организовывать общее собрание собственников и получать их официальное разрешение на установку. Потребуется собрать голоса не менее 2/3 жильцов либо абсолютно всех, если тамбур планируется закрывать на замок», — подчеркнула Бондарь.

По его словам, проект на установку нужно согласовать в местной администрации, иначе при проверке от жилищной инспекции можно получить штраф за самовольную перепланировку по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). Его размер составляет от 2 до 2,5 тыс. рублей. Если будут нарушены требования пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП), он составит от 5 до 15 тыс. рублей.

Юрист Екатерина Нечаева до этого говорила, что установка видеокамер в подъезде без согласия соседей наказывается штрафом, а в некоторых случаях тюремным сроком. По словам эксперта, решение об установке в подъезде камеры должно приниматься на общем собрании собственников и при согласии управляющей компании. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд с требованием демонтировать незаконно установленную камеру. Нарушителя могут оштрафовать или лишить свободы сроком до двух лет.

Ранее юрист рассказала, что грозит за сброс снега на чужой дачный участок.