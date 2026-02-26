Размер шрифта
Юрист рассказала, что грозит за сброс снега на чужой дачный участок

Юрист Зуй: соседи не имеют право сбрасывать снег на чужой дачный участок
Global Look Press

Производить уборку снега на своем дачном участке, перебрасывая его на соседскую территорию, запрещено законом. Об этом aif.ru рассказала член Мособлколлегии адвокатов Ирина Зуй.

«Согласно ст. 304 Гражданского кодекса РФ, владелец земельного участка вправе требовать устранения нарушений его прав даже тогда, когда такие нарушения не связаны с лишением владения», — сообщила специалист.

Она объяснила, что сосед, на чей участок был сброшен снег, имеет право потребовать устранить нарушение и забрать сугробы обратно.

Однако, по словам юриста, какой-либо денежный штраф за подобные действия законом не предусмотрен.

Если же сосед отказывается убирать свой снег с чужой территории, нужно сделать фото- и видеоматериалы, на которых будут зафиксированы нарушения. Затем следует обратиться в суд. Его решением сосед обязан будет либо устранить нарушение, либо компенсировать все расходы на уборку этого снега.

Член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат РФ Дмитрий Краснов до этого говорил, что россиянам положены компенсации за травмы, полученные из-за плохой уборки придомовых и городских территорий от снега и льда. УК или ТСЖ обязаны компенсировать затраты на лечение. Если речь не о придомовой территории, то за них отвечают городские коммунальные службы.

Ранее садоводам назвали главную ошибку при выращивании рассады.

 
