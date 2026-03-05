В России впервые может появиться органический коньяк

В России может появиться первый органический коньяк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

По информации агентства, аккредитацию прошел французский производитель.

«Сертификацию органического производства прошла компания SARL Les Vignobles L&G Arrive из Франции в аккредитованном органе «Роскачество-Органик», — говорится в сообщении.

В Роскачестве уточнили, что при производстве органического коньяка отказываются от химических удобрений, пестицидов и гербицидов на всех этапах выращивания винограда. Также в процессе производства избегают использования любых искусственных добавок, ароматизаторов и красителей. Качество продукта проверяется «от лозы до бутылки».

11 февраля доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский рассказал, что за последний год некоторые алкогольные напитки начали резко терять популярность у россиян. Сейчас реже покупают водку и слабоалкогольные коктейли.

По его словам, сильнее всех в 2025 году снизилась популярность джин-тоника и других слабоалкогольных коктейлей. По словам эксперта, продажи в этой категории упали до 15 миллионов литров в год, в то время как в 2024-м они составили 120 миллионов литров.

Специалист подчеркнул, что причина таких изменений заключается не в психологии потребителя, а в резком увеличении ставки акциза и, как следствие, росте цен.

