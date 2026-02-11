Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Стали известны алкогольные напитки, которые теряют популярность у россиян

Эксперт Черниговский: в России снизилась популярность джин-тоника
5PH/Shutterstock/FOTODOM

За последний год некоторые алкогольные напитки начали резко терять популярность у россиян. Сейчас реже покупают водку и слабоалкогольные коктейли. Об этом kp.ru рассказал доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский.

«В 2025 году водки произвели на 4,2% меньше, чем год назад, а коньяка — на 13,3%. Потребление водки снижается уже четвертый год подряд. Кроме того, снизился и выпуск дешевых плодовых напитков», — отметил специалист.

При этом, по его словам, сильнее всех в 2025 году снизилась популярность джин-тоника и других слабоалкогольных коктейлей. По словам эксперта, продажи в этой категории упали до 15 миллионов литров в год, в то время как в 2024-м они составили 120 миллионов литров.

Специалист подчеркнул, что причина таких изменений заключается не в психологии потребителя, а в резком увеличении ставки акциза и, как следствие, росте цен.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов до этого говорил, что на бутылки с алкоголем недостаточно просто наносить маркировку с предупреждением о вреде таких напитков. Важно также «украсить» их пугающими изображениями, в том числе фотографиями поврежденных внутренних органов.

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!