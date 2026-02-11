Стали известны алкогольные напитки, которые теряют популярность у россиян

За последний год некоторые алкогольные напитки начали резко терять популярность у россиян. Сейчас реже покупают водку и слабоалкогольные коктейли. Об этом kp.ru рассказал доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский.

«В 2025 году водки произвели на 4,2% меньше, чем год назад, а коньяка — на 13,3%. Потребление водки снижается уже четвертый год подряд. Кроме того, снизился и выпуск дешевых плодовых напитков», — отметил специалист.

При этом, по его словам, сильнее всех в 2025 году снизилась популярность джин-тоника и других слабоалкогольных коктейлей. По словам эксперта, продажи в этой категории упали до 15 миллионов литров в год, в то время как в 2024-м они составили 120 миллионов литров.

Специалист подчеркнул, что причина таких изменений заключается не в психологии потребителя, а в резком увеличении ставки акциза и, как следствие, росте цен.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов до этого говорил, что на бутылки с алкоголем недостаточно просто наносить маркировку с предупреждением о вреде таких напитков. Важно также «украсить» их пугающими изображениями, в том числе фотографиями поврежденных внутренних органов.

Ранее в падении спроса россиян на алкоголь заметили тревожный сигнал.