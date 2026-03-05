Врач объяснила, как привычка поздно ложиться спать разрушает мозг и заставляет толстеть

Привычка ложиться спать после 23:00 может может серьезно нарушить баланс организма, предупредила врач Сара Марин. Об этом пишет El Confidencial.

По словам эксперта, при отходе ко сну в это время человек начнет чувствовать себя более уставшим и немного раздражительным. Сначала этот гормональный сбой может остаться незамеченным, но его последствия постепенно будут усиливаться.

«Чувство усталости не случайно: с этого часа уровень мелатонина, гормона, вызывающего сон, начинает снижаться, а уровень кортизола, гормона стресса, повышается», — объяснила Марин.

Она добавила, что в таком состоянии организм остается в состоянии повышенной готовности, а мозг не понимает, что уже ночь.

Врач рассказала, что во время второй недели позднего отхода ко сну уровень гормона роста тоже уменьшится, что скажется на восстановлении мышц, физической работоспособности и, в случае детей и подростков, на росте. На третьей неделе начнется «самоизнос» мозга, потому что из организма перестанут выводиться вредные вещества, накопленные за день.

В статье говорится, что, начиная с четвертой недели, в организме наступает «общий беспорядок». При этом снижается уровень лептина, гормона, который дает чувство сытости, и повышается уровень адреналина. Из-за этого людям хочется продуктов с высоким содержанием сахара и жира, и они начинают толстеть.

«Плохой сон изменяет бактерии, которые регулируют вашу иммунную систему, пищеварение и настроение», — отмечает Марин.

До этого врач Татьяна Молостова рассказала, что март для многих становится временем бессонницы или сонливости. Люди чаще плохо спят в конце зимы из-за того, что организм выходит из зимнего режима и адаптируется к смене времен года.

Ранее медсестра стала богаче на $130 тыс. благодаря прерванному сну.