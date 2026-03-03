Подсчитано, сколько Дубай теряет каждую минуту из-за простоя аэропорта

Экономика Дубая теряет около $1 млн в минуту из-за простоя аэропорта. Об этом сообщает телеканал NDTV World со ссылкой на официальных лиц.

По информации источника, сбои в работе главного авиационного хаба обходятся дорого из-за убытков, которые несет авиакомпания Emirates, а также транзитные перевозки, гостиницы, торговые точки и транспортная инфраструктура. Отмечается, что аэропорт соединяет более 260 городов более чем в 100 странах.

Как сообщило агентство Bloomberg, страны Персидского залива, в том числе ОАЭ и Катар, активно призывают США прекратить бомбардировки Ирана и хотят создать широкую коалицию для скорейшего урегулирования конфликта дипломатическим путем. Таким образом они хотят предотвратить региональную эскалацию и затяжной ценовой кризис на энергоносители.

28 февраля авиавласти ОАЭ и Саудовской Аравии закрыли воздушное пространство своих стран для полетов гражданских воздушных судов. Ограничения связаны с ударами Ирана по американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

По данным АТОР, в зоне ударов на Ближнем Востоке оказались более 50 тысяч россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: их принудительно выселяют из отелей, а искать и оплачивать новое жилье приходится самим, так как авиакомпании не помогают с размещением. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская туристка рассказала о повышении цен на билеты из Дубая до 360 тысяч рублей.