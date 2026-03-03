Размер шрифта
Россиян предупредили, какие болезни угрожают им весной

Врач Зайцев: россияне рискуют столкнуться с гайморитом весной
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Весной из-за перепадов температуры и высокой влажности почвы после таяния снега россияне рискуют заболеть гайморитом, воспалениями уха и ранними аллергическими ринитами. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, ведущий телеканала «Доктор», врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, в этот период на фоне обманчиво теплой погоды многие легко одеваются и рискуют столкнуться с переохлаждением, что приводит к увеличению числа воспалительных заболеваний околоносовых пазух и носоглотки.

«На фоне такого переохлаждения начинает увеличиваться заболеваемость гайморитом, и обращаемость к врачам возрастает. Это картина риносинусита, когда воспалены пазухи носа и полость носа, усиливается постназальный затек. Также обостряются аденоидиты, воспаляются уши, слуховые трубы и задняя стенка глотки», — отметил Зайцев.

Врач отметил, что в весенний период также обостряются тубоотиты и воспаление небных миндалин. Он посоветовал пациентам не переносить болезнь на ногах и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Врач-микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что в весенний сезон в организме происходят перестройки, вызванные перепадом температур, увеличением светового дня и гиповитаминозом. Такие изменения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

Ранее врач раскрыла, что поможет поддержать организм весной без витаминных комплексов.

 
