Россиян предупредили о мошеннической схеме с сертификатами к 8 Марта

Для того чтобы не стать жертвой мошенников при покупке подарочного сертификата к 8 Марта, следует совершать покупку только на официальных сайтах или маркетплейсах. Об этом RT рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист предупредил, что мошенники отправляют пользователям электронные письма или сообщения в мессенджерах со ссылками, ведущими на фишинговые сайты. В таких схемах обмана также могут быть задействованы всплывающие баннеры с рекламой.

По словам эксперта, заходить на все сайты необходимо самостоятельно, используя браузер или официальное приложение.

«Мошенники часто давят на эмоции: «предложение действует только час», «остался последний сертификат», «скидка только сегодня». Если вы видите что-то подобное, лучше остановиться и выдохнуть. Настоящие скидки от крупных магазинов никуда не денутся за полчаса», — напомнил он.

Адвокат Андрей Алешкин до этого предупреждал, что уличная торговля цветами без специального разрешения может обернуться конфискацией букетов и штрафами, на точный размер которых влияет категория нарушителя. Для граждан взыскание составит до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 40 тысяч рублей.

