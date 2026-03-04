Стали известны подробности атаки на иранский фрегат у берегов Шри-Ланки

Затонувший у берегов Шри-Ланки иранский фрегат был атакован ВС США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, иранский фрегат был атакован подводной лодкой Военно-морских сил США.

До этого сообщалось, что не менее 78 человек пострадали в результате атаки подводной лодки на иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. По данным газеты Daily Mirror, судно приписано к Южному флоту военно-морских сил Ирана. В последнее время оно принимало участие в военно-морских учениях, которые проходили в Индии.

Накануне иранские СМИ подтвердили информацию Центрального командования США (CENTCOM) об уничтожении единственного авианесущего корабля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) IRIS Shahid Bagheri, предназначенного для транспортировки и запуска беспилотников.

Ранее Иран атаковал авиабазу США в Бахрейне.