В Минздраве заявили о невозможности ребенка перерасти ожирение

Руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава Ольга Васюкова заявила, что ребенок не сможет «перерасти» ожирение вопреки распространенному мифу. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции в Москве Васюкова отметила, что ожирение не перерастает само по себе, а только усугубляется и увеличивается — удваивается, утраивается.

Представитель ведомства пояснила, что у детей в возрасте 11–12,5 лет в силу биологических процессов снижается скорость метаболизма. В этот период организм начинает накапливать энергию для обеспечения дальнейшего роста и развития внутренних органов. Кроме того, активизация половых гормонов способствует повышению аппетита.

По словам эксперта, небольшой набор веса, который может составлять несколько килограммов, может являться физиологической нормой. При этом она добавила, что если измерить рост и вес и определить величину стандартных отклонений, это не будет равно ожирению.

В декабре главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России, академик РАН Валентина Петеркова рассказала, что детям с раннего возраста необходимо прививать правильные пищевые привычки. Однако если ребенок все же столкнулся с ожирением, необходимо провести с ним беседу и начать следить за качеством его питания.

Ранее были названы самые частые причины тиков у детей.