Врач рассказала, как лечить ожирение у детей

Врач Петеркова: за качеством питания ребенка с ожирением нужно следить
Markus Scholz/Global Look Press

Детям с раннего возраста необходимо прививать правильные пищевые привычки. Однако если ребенок все же столкнулся с ожирением, необходимо провести с ним беседу и начать следить за качеством его питания. Об этом в беседе с mk.ru рассказала главный внештатный детский специалист-эндокринолог Минздрава России, академик РАН Валентина Петеркова.

Врач посоветовала родителям детей с ожирением контролировать их питание, уменьшая количество жирных продуктов и калорийных блюд в рационе. Такую еду стоит заменять на овощи и фрукты. При этом особенно важно снижать калорийность рациона во второй половине дня, подчеркнула специалист.

Помимо этого, по мнению эксперта, немаловажную роль в вопросе борьбы с детским ожирением играют школьные медсестры. Они могут отслеживать изменения веса ребенка, вести с ним индивидуальную работу и давать рекомендации по питанию.

«В школе именно профилактическая медицинская работа наиболее эффективна. В больших школах в штате, возможно, надо иметь не одну, а две медсестры, чтобы они могли отслеживать здоровье всех детей с хроническими заболеваниями, стоящих на диспансерном учете, следить за своевременностью сдачи ими анализов», — объяснила Петеркова.

Предупредить ожирение у детей поможет соблюдение режима питания. По словам врача, ребенок должен есть от 5 до 6 раз в день небольшими порциями. При этом ему нужно употреблять достаточное количество белка, клетчатки и полезных сложный углеводов. Также важно контролировать водный баланс и следить за тем, чтобы ребенок уделял физической активности не менее 60 минут в день.

До этого исследование Пенсильванского университета выявило прямую связь между ранним владением смартфоном и ростом риска психических и физических проблем у подростков. Согласно анализу, у тех, кто получил гаджет в 12 лет, вероятность развития ожирения оказалась выше на 40%.

Ранее были названы самые частые причины тиков у детей.

