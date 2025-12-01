Названы самые частые причины тиков у детей

Тики чаще всего возникают у детей без явной причины и проходят сами собой, однако иногда их может спровоцировать стресс, например, из-за развода родителей, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов.

Тики — это непроизвольные быстрые стереотипные повторяющиеся сокращения отдельных групп мышц, которые внешне напоминают нормальные произвольные движения. Это может быть моргание, зажмуривание, подергивания головой, пожимания плечами, но существуют и вокальные тики. Простые — это покашливание, шмыганье носом, фырканье, свист или похрюкивание, а сложные — повторение собственных или чужих слов, выкрикиванием фраз.

«Но все же тики — это больше проблема детей, чем взрослых. Они обычно возникают в возрасте до 12 лет (преимущественно в 4—6 лет) и сочетаются с нарушениями внимания и избыточной двигательной активностью (синдром гиперактивности и дефицита внимания), эмоциональными нарушениями. Как правило, они носят идиопатический характер (возникают сами по себе, причина не совсем понятна) и с возрастом у большинства пропадают», — рассказал доктор.

По его словам, часто врачи не знают причин возникновения тиков.

«Однако знаем, что в большинстве случаев они не связаны с серьёзными отклонениями в функционировании мозга, но могут быть спровоцированы психологическими факторами или физиологическими состояниями. Например, развод родителей, скандалы в семье, начало школьного обучения, переутомление и прочее. Кроме того, дети сейчас живут в мире технологий, и из-за гаджетов у ребёнка могут возникнуть разные проблемы. Например, если у него что-то не получилось в игре, он может начать нервничать», – заметил врач.

Организация правильного образа жизни, работа с психологом, создание благоприятной обстановки в семье, правильное питание, регулярная физическая активность приводят к тому, что эти тики полностью уходят. Если тики не пропадают в течение года, врачи называют это синдромом Туретта, но это более редкое состояние.

Ранее было названо главное отличие парагриппа от обычного.