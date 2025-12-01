проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы самые частые причины тиков у детей

Невролог Парфенов: развод родителей может спровоцировать тики у ребенка

true
true
true
close
Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

Тики чаще всего возникают у детей без явной причины и проходят сами собой, однако иногда их может спровоцировать стресс, например, из-за развода родителей, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов.

Тики — это непроизвольные быстрые стереотипные повторяющиеся сокращения отдельных групп мышц, которые внешне напоминают нормальные произвольные движения. Это может быть моргание, зажмуривание, подергивания головой, пожимания плечами, но существуют и вокальные тики. Простые — это покашливание, шмыганье носом, фырканье, свист или похрюкивание, а сложные — повторение собственных или чужих слов, выкрикиванием фраз.

«Но все же тики — это больше проблема детей, чем взрослых. Они обычно возникают в возрасте до 12 лет (преимущественно в 4—6 лет) и сочетаются с нарушениями внимания и избыточной двигательной активностью (синдром гиперактивности и дефицита внимания), эмоциональными нарушениями. Как правило, они носят идиопатический характер (возникают сами по себе, причина не совсем понятна) и с возрастом у большинства пропадают», — рассказал доктор.

По его словам, часто врачи не знают причин возникновения тиков.

«Однако знаем, что в большинстве случаев они не связаны с серьёзными отклонениями в функционировании мозга, но могут быть спровоцированы психологическими факторами или физиологическими состояниями. Например, развод родителей, скандалы в семье, начало школьного обучения, переутомление и прочее. Кроме того, дети сейчас живут в мире технологий, и из-за гаджетов у ребёнка могут возникнуть разные проблемы. Например, если у него что-то не получилось в игре, он может начать нервничать», – заметил врач.

Организация правильного образа жизни, работа с психологом, создание благоприятной обстановки в семье, правильное питание, регулярная физическая активность приводят к тому, что эти тики полностью уходят. Если тики не пропадают в течение года, врачи называют это синдромом Туретта, но это более редкое состояние.

Ранее было названо главное отличие парагриппа от обычного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами