Россиянин 12 часов удерживал знакомую в подвале и едва не расправился с ней

В Башкирии мужчина получил срок за то, что держал знакомую в подвале

Мужчину из Башкирии осудили за незаконное лишение свободы человека. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в селе Иглино пять лет назад, но до суда дело дошло только недавно. По версии следствия, пьяный россиянин избил женщину, с которой был знаком, после чего запер в подвале. Там пострадавшая провела около 12 часов.

Спустя несколько месяцев он снова встретился со знакомой, но на этот раз стал угрожать расправой, затем ударил ножом и накинул на шею ремень.

«Кроме того, злоумышленник в ходе конфликта ударил поленом по голове ранее незнакомого мужчину, здоровью которого причинен легкий вред», – сообщается в публикации.

Понимая, что его могу поймать, фигурант скрылся. Спустя годы его нашли на территории Екатеринбурга.

Суд приговорил россиянина к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, их он проведет в колонии строгого режима.

