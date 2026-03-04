Из-за снега в Нижнем Новгороде обвалилась часть памятника знаменитому «Метеору»

В Нижнем Новгороде часть памятника знаменитому «Метеору» обвалилась из-за тяжести снега. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Из-за снега пострадал памятник, посвященный судну на подводных крыльях «Метеор», которое построили в 1960-х годах. Его ежегодно обслуживал судостроительный завод «Красное Сормово».

На место случившегося выехала комиссия для решения вопроса о ремонте судна. Отмечается, что на самом заводе под весом снега также провалилась крыша одного из зданий. В результате произошедшего никто не пострадал, предприятие продолжает работать.

До этого крыша стены Нижегородского кремля рухнула из-за тяжести снега. Как сообщили в музее-заповеднике, противоаварийные работы собираются завершить в срок до 6 марта.

Ранее крыша в Казанском Кремле рухнула из-за снега.