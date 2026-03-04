Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Из-за снега в Нижнем Новгороде обвалилась часть памятника знаменитому «Метеору»

В Нижнем Новгороде из-за снега обвалилась часть памятника знаменитому судну
Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижнем Новгороде часть памятника знаменитому «Метеору» обвалилась из-за тяжести снега. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Из-за снега пострадал памятник, посвященный судну на подводных крыльях «Метеор», которое построили в 1960-х годах. Его ежегодно обслуживал судостроительный завод «Красное Сормово».

На место случившегося выехала комиссия для решения вопроса о ремонте судна. Отмечается, что на самом заводе под весом снега также провалилась крыша одного из зданий. В результате произошедшего никто не пострадал, предприятие продолжает работать.

До этого крыша стены Нижегородского кремля рухнула из-за тяжести снега. Как сообщили в музее-заповеднике, противоаварийные работы собираются завершить в срок до 6 марта.

Ранее крыша в Казанском Кремле рухнула из-за снега.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!