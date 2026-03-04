Психолог рассказала, как социальные связи влияют на продолжительность жизни

Налаживание социальных связей позволяет увеличить продолжительность жизни и улучшить здоровье. Об этом RuNews24.ru рассказала клинический психолог Лидия Иншина.

«Хроническое одиночество сокращает жизнь сильнее, чем жизнь в загазованном городе. А люди, у которых есть крепкие связи с другими, имеют на 50% больше шансов дожить до глубокой старости и сохранить ясный ум», — отметила эксперт.

По ее словам, общение можно считать биологической необходимостью. При этом одиночество может вредить здоровью наряду с курением и сидячим образом жизни. Так, например, оно повышает риск развития инфаркта и инсульта, а также старческого слабоумия и болезни Альцгеймера. Кроме того, одинокие люди в два раза чаще страдают депрессией, тревогой и суицидальными мыслями. В изоляции в организме запускается вялотекущее воспаление, активируются системы стресса и разрушаются сосуды.

Ученые из Корнеллского университета до этого выяснили, что устойчивые социальные связи могут замедлять биологическое старение организма и снижать уровень воспаления в организме. В исследовании были проанализированы данные более двух тысяч взрослых участников долгосрочного проекта MIDUS (Midlife in the United States). Авторы использовали интегральный показатель — «кумулятивное социальное преимущество» (CSA), включающий факторы вроде прочных семейных связей, эмоциональной поддержки, участия в религиозных и социальных сообществах.

