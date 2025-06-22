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«Социальная суперсила»: ученые раскрыли секрет лидерства в коллективе

SciAdv: понимание социальных связей дает влияние на окружающих людей
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Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Брауновского университета раскрыли неожиданный секрет социального успеха. Оказалось, что люди с лидерскими способностями умеют строить в голове схемы связей между окружающими их людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Эксперимент длиной в год с участием 200 студентов-первокурсников показал, что те, кто к концу учебного года занимал центральные позиции в социальной сети, изначально демонстрировали необычайную проницательность. Они могли точно определять, кто с кем дружит, даже за пределами своего ближнего круга.

«Это похоже на социальную суперсилу», — отметил руководитель исследования Ориэль Фельдман-Холл.

Ученые фиксировали, как совершенно незнакомые люди постепенно выстраивают отношения. Специальные тесты выявили: будущие лидеры интуитивно понимали структуру формирующегося сообщества, что впоследствии помогало им занимать ключевые позиции.

Открытие имеет важное практическое значение. Оно может помочь в разработке новых методов выявления лидеров, создании программ развития социального интеллекта и даже в борьбе с травлей.

Ранее ученые назвали неожиданный фактор, мешающий карьерному росту.

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