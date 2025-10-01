На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная привычка для замедления старения

BB&IH: устойчивые социальные связи замедляют биологическое старение
close
Depositphotos

Ученые из Корнеллского университета выяснили, что устойчивые социальные связи могут замедлять биологическое старение организма и снижать уровень воспаления в организме. Работа опубликована в научном журнале Brain, Behavior, & Immunity – Health (BB&IH).

В исследовании были проанализированы данные более двух тысяч взрослых участников долгосрочного проекта MIDUS (Midlife in the United States). Авторы использовали интегральный показатель — «кумулятивное социальное преимущество» (CSA), включающий факторы вроде прочных семейных связей, эмоциональной поддержки, участия в религиозных и социальных сообществах.

Выяснилось, что у людей с высоким уровнем CSA эпигенетические часы — биомаркеры, отражающие темпы старения организма — «отставали» от календарного возраста. Кроме того, у таких участников наблюдался более низкий уровень интерлейкина-6 — воспалительного белка, связанного с ускоренным старением.

При этом ученые не обнаружили значимых связей между CSA и уровнями гормонов стресса, таких как кортизол, кортизон и катехоламины. Это говорит о том, что влияние социальных факторов на старение, вероятнее всего, связано с воспалительными процессами и эпигенетикой, а не со стресс-реакциями.

Авторы подчеркивают: поддержание социальных контактов — это не только источник психологического комфорта, но и важный физиологический ресурс. Результаты исследования подтверждают, что социальные связи тесно связаны с биологическими механизмами здоровья и могут способствовать замедлению старения и продлению активной жизни.

Ранее в России создали национальный калькулятор биологического возраста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами