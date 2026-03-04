Размер шрифта
Стало известно о планах россиян продлить выходные на 8 Марта

SuperJob: каждый шестой россиянин продлит выходные в марте за счет отгулов
Shutterstock

Многие россияне планируют в этом году продлиться выходные, приуроченные к 8 Марта, за счет отгулов или отпуска – об этом сообщил каждый шестой участник соответствующего опроса. Большинство при этом (61%) продлевать свободные от работы дни не собираются, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Пока не приняли решение относительно выходных 11% опрошенных, еще 12% сообщили, что от них ничего не зависит, так как они трудятся по сменному графику работы. Интересно, что мужчины в этом вопросе чуть активнее женщин – 17% из них сообщили о планах присоединить к выходным отгулы, тогда как среди женщин так собираются поступить 16% респондентов.

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье, а выходной переносится на понедельник. Это делает процесс продления выходных за счет дополнительных дней отдыха достаточно удобным, отметили специалисты.

Исследование сервиса SuperJob подготовлено на основе ответов 1,6 тыс. россиян.

До этого исследователи выяснили, что в трети (32,9%) опрошенных российских компаний женщинам планируют дарить цветы на 8 Марта. 22,7% сотрудниц считают их самым приятным форматом поздравления. Еще 17,1% женщин предпочли бы сертификат или денежный бонус. Корпоратив с фуршетом выбрали 9,5%, активный формат на природе — 5%, творческое поздравление — 3,8%.

Ранее эксперт объяснил, почему россиянок раздражает празднование 8 Марта на работе.

 
