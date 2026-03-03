Москвичам на предстоящие выходные спрогнозировали похолодание

К концу этой недели в столичном регионе похолодает, вернутся минусовые температуры. В ночь на субботу ожидается до -8 градусов, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, до четверга днем в столице ожидается колебание температуры воздуха от 0 до +3 градусов, ночью от 0 до -5 градусов, сопровождаться такая погода будет небольшими осадками. Ближе к пятнице станет прохладнее, днем ожидается от +1 до -4 градусов.

В ночь на субботу прогнозируется от -3 до -8 градусов, предупредил Ильин. Он также отметил, что сегодня и завтра ожидается южный и юго-западный ветер, который будет дуть со скоростью 6-11 м/c.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что сегодня, 3 марта, в Москве ожидаются мокрый снег, гололедица и температура воздуха до +2 градусов. На этом фоне на дорогах и тротуарах появится гололедица.

