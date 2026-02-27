Размер шрифта
Ракетную угрозу впервые объявили в отдаленных от Украины регионах

Ракетную опасность объявили в регионах Урала и Поволжья
Антон Вергун/РИА Новости

Ракетную опасность объявили в Свердловской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях, в Пермском крае, в Татарстане, Башкирии, Чувашии, Удмуртии. Это следует из оповещений от МЧС.

Так, жители Удмуртии, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Свердловской области впервые получили информацию о введении режима «Ракетная опасность» от ведомства.

Baza сообщает, что во многих учебных заведениях отменили занятия, закрылись и детские сады. Детей вывели в коридоры, а затем отправили по домам. В Чувашии учащихся школ по тревоге спустили в подвалы.

Сирены прозвучали также в Екатеринбурге, ее слышали в центре и в других районах города, в Нижнем Тагиле, Новоуральске и Алапаевске.

Две ракеты были выпущены по Чувашии — одну сбили, вторая ушла в сторону соседней Оренбургской области.

До этого стало известно, что в Казани дети в садах и школах спускались в укрытия на фоне угрозы ракетной опасности в регионе.

Ранее в российском аэропорту эвакуировали пассажиров из-за ракетной угрозы.

 
