В МЧС объяснили, почему по всей России завыли сирены

МЧС России 1 октября проводит масштабную проверку готовности систем оповещения населения. В связи с этим по всей стране звучат учебные сирены и громкоговорители, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Без паники — все по плану», — говорится в публикации.

Отмечается, что тревога носит учебный характер и поводов для беспокойства нет. На одну минуту будут также прерваны эфиры радио и телеканалов для подачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!». Россиян призвали включить телевизор или радио и внимательно прослушать информационное сообщение.

По данным Telegram-канала Baza, сигнал прозвучит трижды в промежутке с 10:43 до 16:00 по московскому времени.

Плановые проверки предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Они проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения.

До этого проверка систем оповещения проводилась в России в марте 2025 года.

Ранее хакеры включили в московском автобусе оповещение об угрозе ядерной бомбардировки.