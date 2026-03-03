Размер шрифта
Петербуржец изрезал знакомого ножом из-за фантика

В Петербурге мужчина напал с ножом на знакомого из-за фантика
В Петербурге суд приговорил местного жителя к трем годам колонии за то, что он изрезал знакомого ножом, поссорившись с ним из-за фантика, брошенного возле машины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года на парковке у БКЗ «Октябрьский». Мужчина заметил, что его знакомый бросил фантик возле автомобиля. В ходе ссоры он достал туристический нож и нанес оппоненту два удара в область головы.

Потерпевший получил сквозное ранение левой щеки и резаную рану руки. Подсудимый частично признал вину, заявив о самообороне. Суд назначил ему три года колонии общего режима и взыскал 500 тысяч рублей компенсации пострадавшему.

До этого в Саратове пенсионерка ударила ножницами в грудь мужа сестры. Пенсионерка проявила интерес к мужчине, но тот не ответил взаимностью. Когда сестра ненадолго отлучилась в магазин, женщина схватила ножницы и нанесла удар обидчику в грудь. Пострадавшего госпитализировали. Ранее судимую подозреваемую задержали,

Ранее россиянка с психическим расстройством изрезала сына ножом, а ее мать пыталась скрыть улики.

 
