Диетолог рассказала о самых вредных для здоровья конфетах

Диетолог Кованова: конфеты с фруктозой являются наиболее вредными для здоровья

Наиболее вредными для здоровья конфетами являются те изделия, которые содержат фруктозу, сиропы и гидрогенизированные жиры и длинные списки добавок. Об этом aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По ее словам, их не рекомендуется есть совсем.

«Тут нет зависимости, есть ли у человека диабет или ожирение, такие конфеты не принесут пользы никому», – сказала Кованова.

Специалист добавила, что отдавать предпочтение стоит продуктам с простым и чистым составом, поскольку их влияние на здоровье предсказуемо.

Ученые из Университета Иллинойса и Федерального университета Пелотас до этого установили, что активное потребление лапши быстрого приготовления, печенья, конфет, сладких напитков и колбас в раннем детстве связано с более низкими результатами в тестах на IQ в возрасте шести-семи лет. Исследователи собрали данные о питании двухлетних детей и оценили их когнитивные способности в школьном возрасте. Вместо анализа отдельных продуктов ученые изучали общие модели питания, выявив две доминирующие диеты: «здоровую», включающую бобовые, овощи, фрукты, детское питание и натуральные соки, и «нездоровую», состоящую из фабричных закусок, сладостей, переработанного мяса, газированных напитков и фастфуда.

Ранее диетолог назвала суточную норму шоколадных конфет.