Наука

Питание колбасами и конфетами связали со снижением уровня IQ у детей

BJN: колбасы и конфеты в рационе детей связали со снижением уровня IQ
Markus Scholz/Global Look Press

Ученые из Университета Иллинойса и Федерального университета Пелотас установили, что активное потребление лапши быстрого приготовления, печенья, конфет, сладких напитков и колбас в раннем детстве связано с более низкими результатами в тестах на IQ в возрасте шести-семи лет. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition.

Исследователи собрали данные о питании двухлетних детей и оценили их когнитивные способности в школьном возрасте. Вместо анализа отдельных продуктов ученые изучали общие модели питания, выявив две доминирующие диеты: «здоровую», включающую бобовые, овощи, фрукты, детское питание и натуральные соки, и «нездоровую», состоящую из фабричных закусок, сладостей, переработанного мяса, газированных напитков и фастфуда.

Дети, которые чаще придерживались нездорового рациона, демонстрировали заметно более низкие результаты в тестах на IQ (intelligence quotient или коэффициент интеллекта). Взаимосвязь сохранялась после учета множества социальных и семейных факторов: пола и возраста матери, образования и работы матери, структуры семьи, количества детей в доме, уровня домашней стимуляции и длительности грудного вскармливания.

Особенно сильная отрицательная связь между нездоровым питанием и когнитивными способностями наблюдалась у биологически уязвимых детей — с дефицитом веса, роста или окружности головы в раннем детстве. При этом здоровое питание оказалось не связано с более высокими показателями IQ — статистических различий оказалось мало.

Исследователи подчеркивают, что результаты подтверждают важность формирования здоровых пищевых привычек уже в раннем возрасте, поскольку привычки нездорового питания могут оказывать долгосрочное влияние на умственное развитие детей.

Ранее была названа возможная ошибка в питании, усиливающая тревожность.
 
