В посольстве США в Эр-Рияде произошло частичное обрушение крыши из-за БПЛА

Частичное обрушение крыши произошло в главном офисном здании американского посольства в Саудовской Аравии из-за удара с применением беспилотников. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на внутреннее предупреждение, которое распространили среди сотрудников госдепартамента США.

Уточняется, что здание по-прежнему задымлено. При этом предполагаемая атака иранских БПЛА 2 марта нанесла больший ущерб, чем сообщалось изначально.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля.