Общество

В Новой Москве экс-главврач поликлиники и его зам попались на взятках

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший главный врач одной из поликлиник в Новой Москве и его заместитель обвиняются в получении взяток в особо крупной размере. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Расследование началось в ноябре прошлого года. По словам собеседника агентства, в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело о получении незаконных вознаграждений. Другие подробности дела не сообщаются.

Главврач отправлен под домашний арест, а его заместителю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого в Перми задержали бывшего главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемого в получении взятки на сумму более 17,6 млн рублей. По данным следствия, в июле 2021 года подозреваемый получил от руководителя нескольких коммерческих организаций взятку в виде жилого дома и земельного участка в Пермском районе. Вознаграждение предназначалось за покровительство при заключении и исполнении контрактов на поставку медицинских препаратов и изделий, их приемку и оплату. Во время следственных действий были изъяты документы и предметы, представляющие интерес для дела, допрашиваются свидетели.

Ранее руководство подмосковной больницы попалось на выписывании себе премий и надбавок.

 
