Пьяный турист из Индии чуть не убил россиянку в Таиланде

В Паттайе пьяный индиец врезался в россиянку на гидроцикле и пробил ей голову
В Таиланде пьяный индиец пробил 65-летней россиянке голову, врезавшись в нее на водном скутере. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на пляже Джомтьен в Паттайе. 65-летняя женщина купалась в море в то время, как на нее на полной скорости налетел скутер. Пострадавшую вытащили из воды на берег, у нее зафиксировали рваную рану головы. Россиянку в состоянии сильного шока и стресса госпитализировали в больницу Бангкок-Паттайя.

Туриста из Индии задержали. Выяснилось, что 34-летний мужчина был пьян и нарушил правила безопасности, разъезжая на гидроцикле в зоне, предназначенной только для купания. Индиец извинился перед российской туристкой, заявив, что не увидел ее. Его доставили в отделение полиции Паттайи.

До этого в Таиланде мускулистые тайские мужчины напали на 27-летнего российского туриста за отказ познакомиться с ними. Мужчина получил глубокую рваную рану головы и синяки на лице. Его госпитализировали с сильным кровотечением. Потерпевший заявил, что местные жители напали на него без всякой причины и разбили ему бутылку о голову.

Ранее россиянин в Таиланде пострадал, спасая туристок от насильников.

 
