Россиянин в Таиланде пострадал, спасая туристок от насильников

Россиянин пострадал в драке на таиландском острове Пхукет, защищая двух туристок из Финляндии от насильников. Об этом сообщает Nation TV.

Как сообщает источник, 44-летний турист из России Александр Белинский пришел на помощь двум женщинам из Финляндии в городе Патонг, пляжном курорте на западе Пхукета. Потерпевшие девушки рассказали, что их преследовали подозрительные мужчины, которые после ворвались в их номер в отеле и попытались изнасиловать.

Белинский попытался их остановить. Злоумышленники накинулись на него, после чего покинули отель. Пострадавшего россиянина доставили в больницу.

Недавно британский гражданин выронил пакет с наркотиками в аэропорту Таиланда на глазах у таможенников. Британец прилетел на Пхукет из Китая. По прилету таможенники отвели его в сторону, но он устроил истерику. Мужчина начал кричать и кататься по полу, и в этот момент у него из кармана выпал пакет с кокаином.

Ранее летевшая в Таиланд россиянка разделась догола и уснула в проходе самолета.