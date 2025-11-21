В Таиланде трансгендеры избили россиянина за отказ познакомиться

В Таиланде предположительно местные жители напали на 27-летнего российского туриста, нанеся ему телесные повреждения. Впоследствии россиянин был госпитализирован, сообщает The Pattaya News.

«Нападение произошло около 03:50 утра возле бара Ice Bar. Сотрудники спецслужб Паттайи первыми отреагировали на ситуацию после того, как истекающая кровью жертва, без рубашки и в одних шортах, подбежала к ним с мольбами о помощи», — пишет издание.

После обращения россиянину оказали первую помощь на месте, а затем доставили в ближайшую больницу для дальнейшего лечения. Как отмечается, он получил глубокую рваную рану кожи головы с сильным кровотечением и синяками на лице.

Потерпевший заявил, что на него без всякой причины напала группа мускулистых тайских мужчин, которые разбили ему бутылку о голову, прежде чем ему удалось убежать и обратиться за помощью, сообщает тайский новостной портал.

В свою очередь Telegram-канал Shot уточнил, что российский турист вступил в конфликт с так называемыми леди-боями (ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)) из-за отказа познакомиться. По информации местных СМИ, подобные инциденты в стране случаются редко. Журналисты связали этот случай с рядом других, нечастых избиений туристов, которые происходят в основном под утро на шумных улицах Паттайи, у заведений, где употребляют алкоголь.

