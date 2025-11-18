На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии заявили о посторонних голосах при звонках в Россию

Yle: жители Финляндии сообщили о посторонних на линии при звонках в Россию
true
true
true
close
Global Look Press

Жители Финляндии столкнулись с посторонними голосами при попытке позвонить на российские номера, сообщает телеканал Yle. В службе безопасности и разведки страны подтвердили возможность прослушивания переговоров и рекомендовали использовать защищенные каналы связи.

В материале приводятся случаи двух женщин, чьи имена изменены. Анна из Хельсинки, звоня бабушке в Петрозаводск через оператора Elisa, услышала мужской голос, спросивший по-русски: «Кто там?». После ответа матери Анны на линии воцарилась тишина. При повторном звонке абонентка ответила, что не поднимала трубку.

Другая женщина, Мила из Йоэнсуу, звонила матери в Выборг через оператора DNA и также слышала неизвестные голоса. С аналогичной проблемой сталкивалась и ее сестра.

«[Финские] операторы или власти не имеют необходимого доступа, чтобы вызвать подобное», — заявил руководитель службы безопасности Elisa Яакко Валлениус, объяснив инциденты «происходящим на российской стороне».

12 ноября сообщалось, что в Финляндии был зафиксирован рекордный рост преступлений, совершенных на почве ненависти. Полицейская академия страны отмечает, что чаще всего пострадавшими становятся иностранцы — в первую очередь россияне и эстонцы. При этом большая часть инцидентов связана с оскорблениями, угрозами и нападениями.

Ранее в Финляндии допустили открытие границы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами