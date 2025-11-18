В Финляндии заявили о посторонних голосах при звонках в Россию

Yle: жители Финляндии сообщили о посторонних на линии при звонках в Россию

Жители Финляндии столкнулись с посторонними голосами при попытке позвонить на российские номера, сообщает телеканал Yle. В службе безопасности и разведки страны подтвердили возможность прослушивания переговоров и рекомендовали использовать защищенные каналы связи.

В материале приводятся случаи двух женщин, чьи имена изменены. Анна из Хельсинки, звоня бабушке в Петрозаводск через оператора Elisa, услышала мужской голос, спросивший по-русски: «Кто там?». После ответа матери Анны на линии воцарилась тишина. При повторном звонке абонентка ответила, что не поднимала трубку.

Другая женщина, Мила из Йоэнсуу, звонила матери в Выборг через оператора DNA и также слышала неизвестные голоса. С аналогичной проблемой сталкивалась и ее сестра.

«[Финские] операторы или власти не имеют необходимого доступа, чтобы вызвать подобное», — заявил руководитель службы безопасности Elisa Яакко Валлениус, объяснив инциденты «происходящим на российской стороне».

