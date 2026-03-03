Размер шрифта
СМИ: ядерный объект в Иране подвергся атаке

CNN: ряд зданий на ядерном объекте в иранском Натанзе получили повреждения
Vahid Salemi/AP

Здания на ядерном объекте в иранском городе Натанз получили повреждения после американо-израильских атак. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Спутниковые снимки, сделанные компанией Vantor за последние 48 часов, показывают повреждения ядерного объекта в Натанзе... Согласно анализу изображений, проведенному CNN, повреждения получили большой склад и два небольших двухэтажных здания», — сообщает телеканал.

Отмечается также, что разрушенные сооружения могли служить точками доступа для рабочих и транспорта к подземным сооружениям объекта.

До этого иранская гостелерадиокомпания Kan сообщила о том, что американские войска ударили по иранскому ядерному объекту в Исфахане. Как отмечалось, атаке подверглась также расположенная поблизости авиабаза.

2 марта генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не обнаружило признаков военной активности, связанной с ядерными объектами, на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал шесть стран Ближнего Востока.

 
