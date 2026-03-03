Частная клиника во Львове отказала мужчине в записи к врачу из-за русского языка

Администратор частной клиники во Львове отказалась записывать мужчину к врачу из-за того, что он говорил на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мужчина снял на камеру разговор с сотрудницей медучреждения. Он попросил женщину повторить, действительно ли она отказывается говорить с ним на русском языке. Женщина подтвердила.

«Я вас не понимаю, я не владею», — сказала администратор клиники, призвав говорить с ней на украинском.

В итоге мужчина разозлился и призвал собеседницу пойти на три буквы. После чего телефонный разговор прервался.

До этого жительница Киева рассказала, что в местных магазинах украинцам угрожают из-за использования русской речи. Женщина заявила, что на русском языке запрещают говорить во всех торговых точках столицы, в том числе в ларьках. А к тем, кто нарушает это требование, очень грубо относятся, отметила она.

В сентябре прошлого года уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская заявила, что в стране будут наказывать таксистов, говорящих на русском языке. Нарушителям грозит штраф от трех до пяти тысяч гривен ($82,19 – $123,28), пояснила она.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.