Ветеринар рассказала о пользе проживания кошки в семье с ребенком

Кошки, живущие в семье, участвуют в развитии маленьких детей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко.

Специалист отметила, что кошка в доме, где есть маленький ребенок, становится прекрасным помощником.

«Для ребенка очень важно, чтобы дома было домашнее животное. Кошка, наверное, более приятная, чем собака, всегда бывает по-разному. Но первые звуки обычно ребенок говорит именно кошке, а не родителям, как нам иногда кажется», — отметила она.

По словам ветеринара, в первые месяцы жизни малышу трудно сказать какое-либо сложное имя, однако он может обратиться к кошке, повторяя за ней мяуканье.

Помимо этого, совместные игры ребенка с котом могут облегчить жизнь родителям. Эксперт отметила, что зачастую питомцы взаимодействуют с малышами, ползая вместе с ними по полу и развлекая их.

Психолог Алена Иванова до этого говорила, что кошка может стать инструментом психологической саморегуляции своего хозяина. Наблюдая за поведением питомца, человек на его примере подсознательно учится выстраивать здоровые личные границы.

Ранее врач опровергла популярные мифы об аллергии на животных.