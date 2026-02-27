Психолог рассказала, как кошки влияют на жизнь человека

Кошка в доме становится инструментом психологической саморегуляции хозяина. Наблюдая за поведением животного, человек подсознательно учится выстраивать здоровые личные границы. Об этом РИАМО рассказала психолог Алена Иванова.

Специалист объяснила, что кошка требует уважения к своему личному пространству. Животное разрешает человеку контактировать с собой только в те моменты, когда само в этом нуждается. Такое поведение наглядно демонстрирует хозяевам принцип психологического согласия и здоровой автономии.

«Терапевтический эффект от взаимодействия с этими животными имеет строгую нейрофизиологическую базу. Когда мы гладим кошку, в мозге активно вырабатывается окситоцин — гормон привязанности и доверия, при этом резко снижается уровень кортизола, гормона стресса», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что мурлыканье кошки происходит в диапазоне частот от 20 до 150 герц. Такой диапазон признан медиками оптимальным фоном для купирования тревожного состояния и снижения артериального давления.

Помимо этого, для тех, кто страдает от одиночества, депрессии или эмоционального выгорания, кошка становится безопасным объектом для выплеска нежности и формирования стабильной привязанности. При этом человек не боится оказаться отвергнутым или столкнуться с осуждением.

Психолог также объяснила, что забота о питомце заземляет. Необходимость ухаживать за кошкой и играть с ней формирует жесткий каркас повседневной рутины, поддерживающий психику в периоды жизненных кризисов и отвлекающий от навязчивых мыслей.

Главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что кошки, морские свинки или хомяки лучше всего подходят людям, которые часто отсутствуют дома, поскольку они не требуют большого внимания и регулярного общения с хозяином.

