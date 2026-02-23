Средняя зарплата в России выросла более чем на 10 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно материалам, с ноября 2025 года средняя зарплата по стране составляет 98 192 рубля. В ноябре предыдущего года этот показатель находился на уровне 86 399 рублей.

По данным статистики, в 2024 году средний доход свыше 100 тыс. рублей в месяц фиксировался в 12 регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ненецком АО, Мурманской области, Ханты-Мансийском АО, Ямало-Ненецком АО, Республике Саха (Якутия), Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях, а также в Чукотском АО. Через год к ним присоединились Амурская область, Красноярский и Забайкальский края.

При этом в Чукотском автономном округе и Магаданской области средний размер зарплаты превысил 200 тыс. рублей.

В документах уточняется, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата рассчитывается путем деления фонда начисленной оплаты труда работников, включая внешних совместителей, на среднесписочную численность сотрудников и количество месяцев в отчетном периоде.

В состав фонда оплаты труда входят начисленные суммы с учетом НДФЛ и других удержаний, компенсации за условия труда, доплаты, надбавки, премии, разовые поощрения, а также регулярные выплаты на питание и проживание.

Ранее разрыв между максимальными и минимальными зарплатами в России увеличился на 50 тысяч рублей.