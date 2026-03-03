Глыба льда рухнула на проходившую мимо женщину в Саратове

В Саратове глыба льда рухнула на женщину, проходившую мимо

В Саратове на 28-летнюю женщину с крыши дома рухнула ледяная глыба. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 2 марта на улице Кутякова. С кровли многоквартирного дома на прохожую упала снежная масса с наледью — в результате случившегося она получила травмы, однако подробной информации о состоянии пострадавшей не поступало.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются. Стражи порядка дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за уборку снега с крыши.

