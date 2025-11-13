На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США идет суд над подростком с Украины, который убил приемных родителей

В США судят подростка с Украины, зарезавшего приемных родителей
Court TV

В штате Флорида (США) рассматривается дело украинского подростка, обвиняемого в убийстве приемных родителей, Дженнифер и Робби Тауэров. Об этом сообщает The New York Post.

«Его адвокаты не отрицают, что Дима убил пару, но просят присяжных признать Тауэра виновным в непредумышленном убийстве, а не в убийстве первой степени», – отмечает издание.

Преступление произошло в 2023 году. Дима напал с ножом на Робби. Дженнифер попыталась остановить его, выбив нож из рук подростка, однако тот схватил другой нож и убил обоих супругов.

Следствие установило, что Тауэры усыновили Диму в возрасте 14 лет. Ранее от мальчика отказалась его родная семья, заявив о нежелании «иметь с ним дело», а также другие украинские приемные родители.

Отмечается, что юноша страдает от психического расстройства. Известно, что Робби планировал поместить его в психиатрическую клинику, но Дженнифер выступила против.

Согласно информации издания, во время судебного процесса подсудимый не сдерживал слез.

Ранее в США 27-летний сын расправился с родителями, отобравшими у него кредитную карту.

