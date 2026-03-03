Размер шрифта
Цена билетов на рейсы из Дубая в РФ поднялась до 360 тыс. рублей

Туристка из РФ рассказала о повышении цен на билеты из Дубая до 360 тыс. рублей
frantic00/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость билетов из Дубая в города России поднялась до 360 тысяч рублей в одну сторону для семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданку РФ, которая застряла в городе из-за ситуации на Ближнем Востоке.

По ее словам, на курорт она приехала вместе с мужем и двумя детьми, один из которых – грудничок. Путевка у семьи заканчивается 5 марта, но они решили вернуться домой раньше.

Цены на билеты она назвала «космическими». Так, за полет в Новосибирск или Екатеринбург на четверых паре придется отдать 360 тысяч.

Россиянка не только мониторила цены сама, но и обращалась к своему туроператору. Она предлагала доплату за замену билета, но ей не ответили.

«Не могу спать, от каждого хлопка вздрагиваю. Страшно за детей, а вдруг опять бомбанут, а я не услышу», – рассказала женщина.

По данным СМИ, многие россияне, желающие улететь из Дубая, стали жертвами мошенников. Неизвестные предлагают выезд в соседнюю страну, из которой можно улететь в РФ.

Ранее в Москве приземлился первый самолет из Дубая после приостановки полетов.

 
