Врач объяснила, как выстроить рацион для похудения к лету

Врач Залетова: для похудения к лету не нужно сильно урезать калорийность рациона

Желающим похудеть к лету важно помнить, что процесс должен быть «питательным» по микроэлементам, поскольку после зимы организм особенно в них нуждается. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, слишком сильное урезание калорийности при пустом рационе приведет к гиповитаминозу, упадку сил, ломкости ногтей и выпадению волос. Кроме того, врач призвала отказаться от «детоксов», голоданий, разгрузочных дней на воде и кефире, потому что жесткие ограничения ослабят иммунитет.

«В каждом приеме пищи обязательно должен быть белок. Он дает самое длительное насыщение, поэтому надежно защищает от голода. К тому же он не позволяет терять мышечную массу, а значит, после похудения не будет эффекта «дряблого тела», — отметила Залетова.

Перед похудением она посоветовала сдать анализ крови на ферритин и витамин D, потому что при их выраженном дефиците диета приведет к ощущению вялости и раздражительности.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого говорил, что после масленичной недели не нужно бросаться в голодовку и садиться на кефир — лучшим способом нормализовать вес станут умеренные тренировки несколько раз в неделю и ходьба.

