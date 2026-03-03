Размер шрифта
Россиянам объяснили, будет ли нашествие клещей весной

Энтомолог Гончаров: сугробы создали лучшие условия для зимовки клещей
Shutterstock/encierro

Весной 2026 года ожидается нашествие клещей. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Антон Гончаров.

По словам специалиста, для потомства этих паукообразных большие сугробы, образовавшиеся в январе и феврале 2026 года, стали лучшими условиями зимовки. Под такой толщиной снега маленьким особям удалось дождаться своего часа.

Энтомолог подчеркнул, что если бы в зимний сезон не было сильных морозов, тогда этот период стал бы особенно идеальным для клещей.

«Весной вышло бы большое поголовье. Но из-за морозов оно будет чуть меньше. При этом все равно стоит быть особенно внимательными на природных территориях весной-летом», — объяснил он.

Эксперт добавил, что точные прогнозы по энцефалиту и другим опасным заболеваниям, которые переносят клещи, Роспотребнадзор даст в течение весны.

Климатолог Екатерина Пестрякова до этого говорила, что в силу сложности климатической системы пока рано делать однозначные выводы о том, будет ли лето 2026 года жарким. По ее словам, минимум пару недель каждый год погода бывает крайне жаркой. Подобные температурные качели указывают на меняющийся климат.

Ранее россиянам рассказали, нашествия каких вредителей ожидается на дачах.

 
