Россиянам объяснили, будет ли нашествие клещей весной

Весной 2026 года ожидается нашествие клещей. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Антон Гончаров.

По словам специалиста, для потомства этих паукообразных большие сугробы, образовавшиеся в январе и феврале 2026 года, стали лучшими условиями зимовки. Под такой толщиной снега маленьким особям удалось дождаться своего часа.

Энтомолог подчеркнул, что если бы в зимний сезон не было сильных морозов, тогда этот период стал бы особенно идеальным для клещей.

«Весной вышло бы большое поголовье. Но из-за морозов оно будет чуть меньше. При этом все равно стоит быть особенно внимательными на природных территориях весной-летом», — объяснил он.

Эксперт добавил, что точные прогнозы по энцефалиту и другим опасным заболеваниям, которые переносят клещи, Роспотребнадзор даст в течение весны.

Климатолог Екатерина Пестрякова до этого говорила, что в силу сложности климатической системы пока рано делать однозначные выводы о том, будет ли лето 2026 года жарким. По ее словам, минимум пару недель каждый год погода бывает крайне жаркой. Подобные температурные качели указывают на меняющийся климат.

