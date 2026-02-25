Россиянам рассказали, нашествия каких вредителей ожидается на дачах

Эколог Петров: в 2026 году знакомые дачникам вредители раньше выйдут из спячки

В ближайший сезон на дачных участках ожидается нашествие новых вредителей, в числе которых муха-горбатка, азиатская ягодная дрозофила и южный зеленый клоп, который родом из Африки. Об этом aif.ru рассказал заместитель директора Единого научного центра Минприроды России Вадим Петров.

По словам эксперта, в ближайшее время дачникам также может встретиться короед-типограф, который все чаще дает сразу два поколения в один сезон.

Специалист добавил, что в 2026 году из спячки раньше выйдут и уже хорошо знакомые россиянам вредители.

«Так, иксодовые клещи опасны уже в марте, а ареал их распространения растет. Это влияет, в свою очередь, на распространение инфекционных заболеваний, в том числе у диких животных. Дикие животные передают их городским животным и так далее», — предупредил он.

Эксперт объяснил, что причиной такой активности стало глобальное потепление.

