Россиянам рассказали, нашествия каких вредителей ожидается на дачах

Эколог Петров: в 2026 году знакомые дачникам вредители раньше выйдут из спячки
encierro/Shutterstock/FOTODOM

В ближайший сезон на дачных участках ожидается нашествие новых вредителей, в числе которых муха-горбатка, азиатская ягодная дрозофила и южный зеленый клоп, который родом из Африки. Об этом aif.ru рассказал заместитель директора Единого научного центра Минприроды России Вадим Петров.

По словам эксперта, в ближайшее время дачникам также может встретиться короед-типограф, который все чаще дает сразу два поколения в один сезон.

Специалист добавил, что в 2026 году из спячки раньше выйдут и уже хорошо знакомые россиянам вредители.

«Так, иксодовые клещи опасны уже в марте, а ареал их распространения растет. Это влияет, в свою очередь, на распространение инфекционных заболеваний, в том числе у диких животных. Дикие животные передают их городским животным и так далее», — предупредил он.

Эксперт объяснил, что причиной такой активности стало глобальное потепление.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин до этого говорил, что россияне имеют право оформить прописку по месту жительства на земельном участке, если соблюдаются утвержденные Росреестром требования. По его словам, главным из них является наличие капитального строения, поскольку только они подлежат регистрации.

Ранее россиянам объяснили, за что на даче могут потребовать снести дом.

 
