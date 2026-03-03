Размер шрифта
В Лобне готовится к открытию большой спорткомплекс с бассейном

В Лобне достроили спорткомплекс «Флагман» с большим бассейном
В Лобне в скором времени для жителей распахнет двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Флагман» с большим бассейном. Здесь будут проводить занятия по водному поло, аквааэробике, грудничковому плаванию, а также тренировать спортсменов, сообщает 360.ru.

Современный трехэтажный спорткомплекс построили на ул.Ленина по госпрограмме за счет бюджетных средств. На сегодняшний день объект практически завершен, сейчас в здании устанавливают оборудование. Жителям будут доступны большой и маленький бассейны, а также зал сухого плавания и тренажерный зал.

Бесплатно в спорткомплексе смогут заниматься участники клуба «Активное долголетие», бойцы СВО, дети с особенностями здоровья и льготники программы «Добрый час».

До этого сообщалось, что в подмосковном Кашире строят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Достроить спорткомплекс планируют до конца текущего года. В нем смогут тренироваться не только профессиональные хоккеисты – каток будет доступен для всех желающих горожан.

Ранее стало известно о планах открыть в Лобне к 8 Марта резиденцию Бабы-яги.

 
