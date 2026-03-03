Размер шрифта
В Подмосковье к 8 Марта откроется резиденция Бабы-яги

В центральном парке Лобни 8 Марта откроется резиденция Бабы-яги
Пресс-служба администрации города

В центральном парке подмосковной Лобни 8 Марта торжественно откроется резиденция Бабы-яги. Для посетителей здесь создадут не только необычные фотолокации, но и места для отдыха, где еженедельно будут проводить различные мероприятия, сообщает 360.ru.

Новое иммерсивное пространство будет доступно для горожан в течение всего времени работы интерактивной зоны. В том числе посетители смогут сделать необычные фотографии с мухоморами высотой с человека, котлом ведьмы и другими сказочными атрибутами, а также посмотреть сказки с Бабой-ягой.

Развлекательная программа продлится в еженедельном формате до 30 мая.

В Подмосковье ранее назвали количество посетителей парков.

 
