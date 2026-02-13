В подмосковной Кашире появится современный спорткомплекс с ледовой ареной

В Кашире до конца 2026 года поострят ФОК с крытым катком

В подмосковном Кашире строят современный физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной. Достроить спорткомплекс планируется до конца текущего года. Здесь не только смогут тренироваться профессиональные хоккеисты – каток будет доступен для всех желающих горожан, сообщает 360.ru.

Двухэтажное здание спорткомплекса площадью более 5 тыс. кв.м возводится на ул.Парковой. Оно будет состоять из четырех блоков, включая отдельную зону подготовки хоккеистов, большую ледовую арену, медкабинет и так далее.

Посещать ФОК смогут как каширяне, так и жители соседних округов, отметил и.о. секретаря местного отделения «Единой России», муниципальный координатор партпроекта «Детский спорт» Игорь Кручинин.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году, но из-за корректировок в проектно-сметной документации сроки ввода могут быть увеличены», — уточнил он.

Возводится спорткомплекс по региональной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершить работы планируется до конца текущего года.

Ранее были раскрыты сроки запуска крупнейшей Каширской ГРЭС в Подмосковье.