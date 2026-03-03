В Стамбуле россиянке-инвалиду пришлось подняться с кресла, чтобы забрать багаж

Россиянка без пальцев на ногах рассказала о дискриминации инвалидов со стороны Turkish Airlines. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Девушка с ампутированными по имени Екатерина из-за коммунальной аварии пальцами передвигалась на инвалидном кресле. О том, что она не может ходить самостоятельно, пассажирка заранее уведомила Turkish Airlines.

Во время пересадки в Стамбуле у самолета ее встретил ответственный сотрудник и довез до зоны ожидания для инвалидов. В ответ на просьбу довезти ее до туалета и кафе, а также помочь ей с багажом, работник отказал, так как это не входит в его обязанности.

При этом выезжать за зону для инвалидов было запрещено. Таким образом, Екатерина не могла даже посетить туалет.

«Работники предложили пассажирке без пальцев сходить по своим делам ножками», – сообщается в публикации.

Девушка сама поднялась и взяла чемоданы, из-за чего на ступнях появились раны. По ее словам, другие инвалиды тоже жаловались на подобные проблемы.

Екатерина обратилась в авиакомпанию, но там ответили, что работник делал все по стандартам.

Ранее пенсионерка заразилась опасной инфекцией после падения на ногу гранитной столешницы.