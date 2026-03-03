Эксперт объяснил механизм изъятия неосвоенных дачных участков у россиян

Россиян взволновали сообщения в соцсетях о новом законе, который вступит в силу с 1 марта. Утверждается, что у дачников начнут изымать неосвоенные участки. Однако норма, которая предполагает механизм изъятия участка в трёхлетний срок, уже давно есть, но на практике она не осуществима, а соответствующие сообщения – это лишь запугивание, заявил в беседе с Tsargrad.tv эксперт, председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«Ничего из того, чем пугают Telegram-каналы и интернет, не произошло. Вообще ничего не произошло. Эта норма об изъятии участков в трёхгодий срок была всегда. Она была и при советской власти, и в 1990-е годы, и в 2000-е годы. И эта норма практически не работала», — заявил Туманов.

При этом он подчеркнул, что проблема с заброшенными участками действительно серьезная – это мешает и СНТ, и государству, и остальным дачникам. Однако решается этот вопрос сложно, установление трёхлетнего срока для освоения участков не помогает, считает эксперт. Чтобы норма действительно начала работать, необходимо создать четкую систему, по которой она будет реализовываться, однако вместо этого россиян продолжают пугать угрозой изъятия участка, заключил Туманов.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России изменятся правила, которые связаны с видами разрешенного использования дачных участков (ВРИ). Как отмечал старший партнер, генеральный директор «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин, в Земельном кодексе закрепляется единый принцип ВРИ, который определяется с учетом установленных для конкретной территории правил: градостроительных регламентов, лесохозяйственных регламентов и режимов особо охраняемых природных территорий.

