В России у дачников начнут изымать участки за невырубленные деревья

«Лента.ру»: с 1 марта за ясенелистный клен на даче грозит штраф до 700 тысяч

Рослесхоз добавил в перечень инвазивных видов, наносящих вред экосистеме, ясенелистный клен (известен также как американский). Об этом пишет «Лента.ру».

Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 марта, владельцы земельных участков должны уничтожать опасные виды растений, в том числе ясенелистный клен. За неисполнение этого требования грозит штраф. Физлица должны будут заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 400 до 700 тысяч рублей. Крайней мерой воздействия может стать изъятие участка через суд, уточняется в публикации.

Ясенелистный клен появился в России в конце XVIII века и активно использовался для озеленения территории благодаря своему быстрому росту. Однако позже выяснилось, что это растение агрессивно вытесняет местные виды, подавляя их продуктивность и жизнеспособность. Особенно это касается дубрав и осинников. В конечном итоге это также сказывается и на фауне — птицы лишаются привычных мест обитания.

До этого юрист Ваге Рыбченко предупредил, что владельцы дачных участков могут столкнуться со штрафом, а впоследствии и с изъятием, если не будут им пользоваться. По словам эксперта, штраф в таком случае составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Рыбченко добавил, что участок может быть изъят, если владелец проигнорирует требования.

