В России у дачников начнут изымать участки за невырубленные деревья

«Лента.ру»: с 1 марта за ясенелистный клен на даче грозит штраф до 700 тысяч
encierro/Shutterstock/FOTODOM

Рослесхоз добавил в перечень инвазивных видов, наносящих вред экосистеме, ясенелистный клен (известен также как американский). Об этом пишет «Лента.ру».

Согласно новым правилам, вступившим в силу 1 марта, владельцы земельных участков должны уничтожать опасные виды растений, в том числе ясенелистный клен. За неисполнение этого требования грозит штраф. Физлица должны будут заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 400 до 700 тысяч рублей. Крайней мерой воздействия может стать изъятие участка через суд, уточняется в публикации.

Ясенелистный клен появился в России в конце XVIII века и активно использовался для озеленения территории благодаря своему быстрому росту. Однако позже выяснилось, что это растение агрессивно вытесняет местные виды, подавляя их продуктивность и жизнеспособность. Особенно это касается дубрав и осинников. В конечном итоге это также сказывается и на фауне — птицы лишаются привычных мест обитания.

До этого юрист Ваге Рыбченко предупредил, что владельцы дачных участков могут столкнуться со штрафом, а впоследствии и с изъятием, если не будут им пользоваться. По словам эксперта, штраф в таком случае составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тысяч рублей. Рыбченко добавил, что участок может быть изъят, если владелец проигнорирует требования.

Ранее дачникам объяснили, как легально продать урожай без уплаты налогов.

 
