Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта

Исследование: россияне потратят на подарки к 8 Марта до 5 тыс. рублей

Россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта от одной до пяти тысяч рублей. Это следует из исследования центра Feedback, с результатами которого ознакомился ТАСС.

В материале сообщается, что 20% россиян намерены уложиться в сумму до тысячи рублей, 19% — до двух тысяч рублей, а от трех до пяти тысяч рублей на подарок готовы потратить 17% опрошенных.

При выборе подарка 51% чаще всего склоняется к готовым вариантам — наборам, сертификатам и подарочным картам. 45% предпочитают подарить индивидуальный подарок с учетом интересов человека.

Большинство опрошенных — 75% — относятся к дарению букета цветов положительно.

В исследовании также отмечается, что 62% респондентов ответили, что выбор и оплату подарка на 8 Марта на себя берет мужчина. В 7% случаев подарок выбирает мужчина, но оплачивается он из общего бюджета. 8% ответили, что совместно выбирают подарок, а покупка совершается из общего бюджета. 9% опрошенных россиян ответили, что вообще не дарят подарки на 8 Марта.

Большинство россиян — 60% — считают Международный женский день важным праздником, который ассоциируется с праздником женщин.

До этого россиянки назвали самыми желанными подарками на 8 Марта оплату коммуналки и кредитов, букет любимых цветов и полезные гаджеты.

Ранее был составлен антирейтинг подарков на 8 Марта.