Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта

Россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта от одной до пяти тысяч рублей. Это следует из исследования центра Feedback, с результатами которого ознакомился ТАСС.
В материале сообщается, что 20% россиян намерены уложиться в сумму до тысячи рублей, 19% — до двух тысяч рублей, а от трех до пяти тысяч рублей на подарок готовы потратить 17% опрошенных.
При выборе подарка 51% чаще всего склоняется к готовым вариантам — наборам, сертификатам и подарочным картам. 45% предпочитают подарить индивидуальный подарок с учетом интересов человека.
Большинство опрошенных — 75% — относятся к дарению букета цветов положительно.
В исследовании также отмечается, что 62% респондентов ответили, что выбор и оплату подарка на 8 Марта на себя берет мужчина. В 7% случаев подарок выбирает мужчина, но оплачивается он из общего бюджета. 8% ответили, что совместно выбирают подарок, а покупка совершается из общего бюджета. 9% опрошенных россиян ответили, что вообще не дарят подарки на 8 Марта.
Большинство россиян — 60% — считают Международный женский день важным праздником, который ассоциируется с праздником женщин.
До этого россиянки назвали самыми желанными подарками на 8 Марта оплату коммуналки и кредитов, букет любимых цветов и полезные гаджеты.
