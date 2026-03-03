Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта

Исследование: россияне потратят на подарки к 8 Марта до 5 тыс. рублей
stockfour/Shutterstock/FOTODOM

Россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта от одной до пяти тысяч рублей. Это следует из исследования центра Feedback, с результатами которого ознакомился ТАСС.

В материале сообщается, что 20% россиян намерены уложиться в сумму до тысячи рублей, 19% — до двух тысяч рублей, а от трех до пяти тысяч рублей на подарок готовы потратить 17% опрошенных.

При выборе подарка 51% чаще всего склоняется к готовым вариантам — наборам, сертификатам и подарочным картам. 45% предпочитают подарить индивидуальный подарок с учетом интересов человека.

Большинство опрошенных — 75% — относятся к дарению букета цветов положительно.

В исследовании также отмечается, что 62% респондентов ответили, что выбор и оплату подарка на 8 Марта на себя берет мужчина. В 7% случаев подарок выбирает мужчина, но оплачивается он из общего бюджета. 8% ответили, что совместно выбирают подарок, а покупка совершается из общего бюджета. 9% опрошенных россиян ответили, что вообще не дарят подарки на 8 Марта.

Большинство россиян — 60% — считают Международный женский день важным праздником, который ассоциируется с праздником женщин.

До этого россиянки назвали самыми желанными подарками на 8 Марта оплату коммуналки и кредитов, букет любимых цветов и полезные гаджеты.

Ранее был составлен антирейтинг подарков на 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Нетаньяху ввязался в войну с Ираном. В каких еще конфликтах на Ближнем Востоке участвовал израильский премьер и чем это обернулось
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!